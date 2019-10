Berichte: Neue Atomgespräche von USA und Nordkorea

Stockholm Die USA und Nordkorea offenbar an diesem Wochenende in Stockholm ihre Atomgespräche wieder auf. Nach Angaben mehrerer schwedischer Medien landeten Unterhändler beider Staaten in den vergangenen Tagen in der Stadt.

