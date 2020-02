Bericht: Zwischenlandung für China-Rückkehrer untersagt

Frankfurt/Main Das Flugzeug der Bundeswehr mit Rückkehrern aus China an Bord darf nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ nicht wie geplant in Moskau zwischenlanden. Ursprünglich sollte die Bundeswehrmaschine auf dem Weg nach Frankfurt/Main in Moskau aufgetankt werden, auch das Flugpersonal sollte wechseln.

