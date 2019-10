Bericht: Trumps Firma erwägt Verkauf von Hauptstadthotel

Washington US-Präsident Donald Trumps Immobilienunternehmen erwägt einem Medienbericht zufolge den Verkauf seines umstrittenen Hotels in der amerikanischen Hauptstadt. Es gebe so viel Kritik an den hohen Einnahmen des Hotels in Washington, dass das Unternehmen zu einem Verkauf bereit sei, zitierte das „Wall Street Journal“ den Sohn des Präsidenten, Eric Trump.

