Bericht: Seehofer will strengere Grenzkontrollen

Berlin Nach der illegalen Einreise eines erst kürzlich in den Libanon abgeschobenen Clan-Mitglieds will Bundesinnenminister Horst Seehofer schärfer gegen illegale Einreise vorgehen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist die Bundespolizei ab heute zu mehr Kontrollen an den Grenzen angewiesen worden, um Personen aufzuspüren, die trotz Einreiseverbots in die Bundesrepublik reisen wollen.

