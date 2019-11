Bericht: 17 Thüringer CDU-Funktionäre für Gespräche mit AfD

Erfurt In einem gemeinsamen Schreiben haben 17 Thüringer CDU-Funktionäre nach der Schlappe ihrer Partei bei der Landtagswahl Bereitschaft zu Gesprächen mit der AfD im Freistaat gefordert. Der „Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen“ sei in CDU-Kreisen verbreitet worden, berichtet die „Ostthüringer Zeitung“.

