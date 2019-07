Belgisches Königspaar startet Deutschlandbesuch

Gotha Hochkultur und Geschichte stehen auf dem Programm, wenn das belgische Königspaar Philippe und Mathilde am Dienstag in Thüringen seinen Deutschlandbesuch startet. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine Frau Germana Alberti vom Hofe empfangen das royale Paar am Morgen am Flughafen Erfurt-Weimar.

