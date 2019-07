Beinahe-Unfall mit Kreuzfahrtschiff in Venedig

Venedig Venedig ist am Abend knapp einem weiteren Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff entkommen. Die „Costa Deliziosa“ fuhr bei einem Unwetter gefährlich nahe an der Pier in Giardini vorbei, wo das Kunstfestival Biennale stattfindet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa