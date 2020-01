Bei Gartenarbeiten Schädel entdeckt

Lüneburg Bewohner eines Hauses in Lüneburg in Niedersachsen sind bei Gartenarbeiten auf einen Schädel gestoßen. Der Fund ist laut Polizei höchstwahrscheinlich menschlichen Ursprungs. Der Schädel dürfte schon seit vielen Jahren in der Erde gelegen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa