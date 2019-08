Bayern in Champions League gegen Tottenham

Monaco Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur. Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Das ergab die Auslosung am Abend in Monaco.

