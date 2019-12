Bayer stirbt in Österreich bei Balkonsturz

Bad Hofgastein Ein junger Bayer ist in einem österreichischen Wintersportort in seiner Unterkunft vom Balkon gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Salzburg mitteilte, hatte der 25-Jährige am Vortag in Bad Hofgastein mit Freunden eine Veranstaltung und ein Lokal besucht.

