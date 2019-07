Bartsch: Rot-Grün-Rot kleiner Schritt für Bremen, großer für den Bund

Berlin Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht das Bündnis von SPD, Grünen und Linken in Bremen als Vorbild für den Bund. Das Zustandekommen von Rot-Grün-Rot in der Hansestadt sei „ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, ein großer für das Machtgefüge in Deutschland“, sagte Bartsch den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“.

