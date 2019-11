Bargeld und Gutscheine bleiben Weihnachtsgeschenk-Hits

Düsseldorf Auch in diesem Jahr werden unter dem Weihnachtsbaum einer Umfrage zufolge statt liebevoll ausgesuchter Geschenke sehr häufig Geld und Gutscheine zu finden sein. Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland will auf diese Weise der Gefahr entgehen, bei der Geschenkauswahl danebenzugreifen.

