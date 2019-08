Bahn will Glyphosat-Einsatz halbieren

Berlin Die Deutsche Bahn will weniger Glyphosat einsetzen. Im vergangenen Jahr wurden noch 57 Tonnen von dem Unkrautvernichter entlang der Gleise versprüht. Nächstes Jahr soll es noch halb so viel sein, kündigte das Bundesunternehmen an.

