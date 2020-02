Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein, erste Flugausfälle

Norddeich Wegen des aufziehenden Sturms „Sabine“ stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Auch für Regionalzüge im Norden wird vor Behinderungen gewarnt. Auch an Flughäfen sind Verdingungen gestrichen worden, unter anderem an den Flughäfen Frankfurt, München und Hannover.

