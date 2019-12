Bahn gibt mehr Geld für Instandhaltung der Bahnhöfe aus

Berlin Die Deutsche Bahn will sich besser um ihre teils maroden und schmutzigen Bahnhöfe kümmern. In den nächsten fünf Jahren will der Staatskonzern dafür zusätzlich 250 Millionen Euro ausgeben, wie die „Bild am Sonntag“ berichtet.

