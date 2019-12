Bahn: 70 Millionen Euro für Wintervorbereitungen

Leipzig Die Bahn wendet in diesem Jahr rund 70 Millionen Euro für die Vorbereitungen auf den Winter auf. Nach Angaben der Deutschen Bahn AG stehen für den Winterdienst in dem bundesweit 33 400 Kilometer langen Schienennetz rund 40 Millionen Euro und für schneefreie Bahnsteige in den 5700 Bahnhöfen etwa 30 Millionen Euro zur Verfügung.

