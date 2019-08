Baerbock: Bund soll massiv in Sportstätten investieren

Berlin Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Investitionen in Sportstätten gefordert. „In den 60er-Jahren gab es den sogenannten Goldenen Plan - Milliarden an Fördergeldern für Sportstätten in ganz Deutschland“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“.

