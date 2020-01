Baden-Württemberg: Zwei Verbrechen mit sieben Toten

Rot am See Zwei Verbrechen mit Toten und Verletzten innerhalb von Stunden haben Baden-Württemberg erschüttert. In beiden Fällen waren miteinander verwandte Menschen betroffen. In Rot am See im Kreis Schwäbisch Hall soll ein 26-Jähriger gestern sechs Menschen erschossen und zwei verletzt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa