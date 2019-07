Ava Max' „Sweet But Psycho“ ist der bisherige Hit des Jahres

Baden-Baden Das Lied „Sweet But Psycho“ der amerikanischen Sängerin Ava Max ist bislang der Hit des Jahres 2019 in den Offiziellen Deutschen Charts. Das teilte die GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Im Text des Ohrwurms geht es um eine attraktive Frau, die psychisch jedoch nicht ganz stabil zu sein scheint.

