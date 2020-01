Autoverband fordert Reform des Parksystems in Deutschland

Berlin Der Verband der Automobilindustrie fordert eine Reform des Parksystems in Deutschland. In einem Positionspapier hat der VDA grundlegende Elemente zusammengefasst. So sollen etwa Besserverdienende mehr für Bewohnerparkausweise zahlen und Elektroautos Sonderparkplätze bekommen.

