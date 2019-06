Auto kracht in Wohnzimmer - Schwangere und Fahrer verletzt

Bedburg-Hau Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Bedburg-Hau am Niederrhein durch einen Garten, über eine Terrasse und in die Wohnzimmerscheibe eines Hauses gerast. Die schwangere Bewohnerin war gerade in dem Zimmer und wurde laut Feuerwehr durch umherfliegende Scherben und Mauerteile verletzt.

