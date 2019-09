Auto fährt über Bürgersteig gegen Garage - Zwei Tote

Reisdorf Ein Autofahrer hat in Reisdorf in Thüringen eine Fußgängerin und ihren Hund tödlich verletzt. Auch die 76-jährige Beifahrerin sei bei dem Unfall gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen.

