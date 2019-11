Auswahlverfahren für Unterhauspräsidenten dauert an

London Das Auswahlverfahren für das Amt des Unterhauspräsidenten ist am Nachmittag in eine zweite Runde gegangen. Zwei der sieben Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von John Bercow als „Speaker of the House of Commons“ schieden im ersten Wahlgang aus.

