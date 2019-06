Außenminister Maas zu Kurzbesuch im Irak

Bagdad Außenminister Heiko Maas ist zu einem Kurzbesuch im Irak eingetroffen, der aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt wurde. Der SPD-Politiker will in Bagdad mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Präsident Barham Salih über die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA in der Region sprechen.

