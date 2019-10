Aus für Berrettini in Paris: Zverev bei ATP-Finals dabei

Paris Titelverteidiger Alexander Zverev hat sich seinen Platz bei den ATP Finals in London gesichert. Der Tennisprofi aus Hamburg profitierte beim Turnier in Paris von den Niederlagen seiner verbliebenen Kontrahenten in der Jahreswertung.

