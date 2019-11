Aus der Türkei abgeschobene Familie in Berlin gelandet

Berlin Nach ihrer Abschiebung aus der Türkei ist eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie in Berlin eingetroffen. Sie landete am späten Nachmittag am Flughafen Tegel, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr.

