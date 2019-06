Auftritt von Teenie-Comedian im Rollstuhl geht viral

Köln Der 14-jährige Comedian Carl Josef begeistert mit Scherzen über seine Behinderung gerade das Netz. In einer Episode der Online-Comedy-Sendung „NightWash“ von Anfang Juni trat der Jugendliche, der an einer voranschreitenden Muskelschwäche leidet, als jüngster Live-Act in der Geschichte der Sendung auf.

