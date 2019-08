Auf Fahrt zu einer Hochzeit sterben 24 Menschen in Pakistan

Islamabad Ein mit Dutzenden Passagieren beladener Kleinlaster ist in Pakistan in einen Fluss gestürzt und hat mindestens 24 Menschen in den Tod gerissen, darunter elf Kinder. Der Unfall habe sich nach Angaben der Polizei in einer Bergregion in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa ereignet.

