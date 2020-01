Auch Australien will Landsleute aus Wuhan ausfliegen

Canberra Nach einer Reihe von Staaten will nun auch Australien seine Bürger aus der chinesischen Region Wuhan ausfliegen, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Das kündigte Premierminister Scott Morrison in Canberra an.

