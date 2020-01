Attacke von Leipzig: Landes-Innenminister trifft Polizisten

Leipzig Nach der Attacke auf einen Polizisten will sich Sachsens Innenminister Roland Wöller heute mit Polizisten austauschen. Er werde sich mit am Silvestereinsatz in Leipzig beteiligten Polizisten treffen. Im Leipziger Stadtteil Connewitz war ein Polizist schwer verletzt worden.

