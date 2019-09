Atemstillstand: Komplikationen bei Formel-2-Pilot Correa

Monza Juan Manuel Correa kämpft eine Woche nach seinem Horrorcrash in Belgien mit Komplikationen. Der in den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert verwickelte Pilot ist zurzeit nicht bei Bewusstsein, wie seine Eltern in der Nacht in einem Statement mitteilten.

