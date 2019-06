Ast fällt auf Hochzeitsgesellschaft - Schwerverletzte

Neubrandenburg Durch einen herabstürzenden Ast sind in Blankensee in der Nähe von Neubrandenburg mehrere Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft schwer verletzt worden. Der Ast war laut Polizei am Abend aufgrund einer Windböe aus einer Höhe von rund vier Metern heruntergefallen.

