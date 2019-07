Armutsgefährdung: Noch immer große regionale Unterschiede

Wiesbaden Das Armutsrisiko in Deutschland ist regional immer noch unterschiedlich. Während im vergangenen Jahr in Bayern und Baden-Württemberg etwa jeder achte bis neunte Mensch von Armut bedroht war, ist in Bremen fast jeder Vierte gewesen, heißt es vom Statistischen Bundesamt.

Von dpa