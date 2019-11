Ariana Grande klagt über Schmerzen und sagt Auftritt ab

Los Angeles US-Sängerin Ariana Grande, seit Monaten auf Welttournee, hat wegen gesundheitlicher Probleme einen Auftritt abgesagt. Es tue ihr so leid, aber sie müsse das für den Abend geplante Konzert in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky canceln, sagte Grande in einer Videobotschaft auf Instagram.

