Anstieg bei Zahl der illegalen Einreisen per Flugzeug

Berlin Die Bundespolizei hat bei illegalen Einreisen per Flugzeug nach Deutschland einen leichten Anstieg festgestellt. Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ fielen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 6175 Fälle auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa