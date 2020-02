Anschlag in Jerusalem: Zwölf israelische Soldaten verletzt

Tel Aviv Bei einem Auto-Anschlag in Jerusalem sind in der Nacht zwölf israelische Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. „Ein Terrorist hat sein Fahrzeug in Richtung israelischer Soldaten gelenkt“, teilte die israelische Armee mit.

