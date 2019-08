Angst vor Dammbruch: Weitere Evakuierungen in Nordengland

Whaley Bridge In der von einem Dammbruch bedrohten Region in Nordengland sind 55 weitere Häuser evakuiert worden. Die Menschen mussten noch am Abend in Sicherheit gebracht werden. Schon vorher hatten etwa 1500 Einwohner in dem Städtchen Whaley Bridge ihre Häuser verlassen, weil der beschädigte Staudamm aus dem 19. Jahrhundert zu brechen droht.

