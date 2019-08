Angst vor Dammbruch - Neuer Regen setzt ein

Whaley Bridge Beim Kampf gegen den Dammbruch am beschädigten Toddbrook Reservoir in Nordengland gibt das Wetter den Einsatzkräften eine kleine Chance. Statt der schon für gestern angekündigten Gewitter setzte erst in der Nacht leichter Regen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa