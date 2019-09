Angriffe auf Ölanlagen: Riad will Ermittler einladen

Riad Saudi-Arabien will die Vereinten Nationen und internationale Experten einladen, sich an den Ermittlungen zu den Angriffen auf wichtige Ölanlagen des Königreichs zu beteiligen. Ein saudischer Militärsprecher und das Außenministerium erklärten, bei den Bombardierungen am Samstag seien iranische Waffen benutzt worden.

