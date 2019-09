Angreifer verletzt Frau in Grundschule in Marseille

Marseille Mit einem Messer hat ein Mann in einer Schulkantine in Marseille eine Mitarbeiterin angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter sei von der Polizeigewahrsam in eine Klinik gebracht worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.

