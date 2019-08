Angreifer auf norwegische Moschee verweigert Aussage

Oslo Nach einem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der Tatverdächtige in einer ersten Vernehmung die Aussage verweigert. Der gebürtige Norweger war am Abend mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in die Moschee in Baerum eingedrungen.

