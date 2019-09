Angelique Kerber mit neuem Trainer Dirk Dier nach Asien

Zhengzhou Angelique Kerber wird die anstehenden Turniere in Asien nach Informationen der „Bild am Sonntag“ mit einem neuen Trainer bestreiten. Wie die Zeitung berichtet, wird Dirk Dier die deutsche Nummer Eins von nun an betreuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa