Angehörige gedenken an Unfallort in Südtirol

Luttach Einige Angehörige der in Südtirol bei einem Unfall getöteten jungen Deutschen haben die Unglücksstelle besucht. Abgeschirmt von der Polizei war die Gruppe in dem Hotel, in dem die Skiurlauber untergebracht waren.

