Anadolu: Merkel und Erdogan telefonieren vor Libyen-Gipfel

Ankara Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Vorabend des Libyen-Gipfels in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Bei dem Gespräch sei es um die „Lage in Libyen sowie in der Region“ gegangen, meldet die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Informationsministerium in Ankara.

