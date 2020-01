Altmaier: Brexit stärkt Zusammenhalt in der EU

Saarbrücken Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht den Brexit nach einem Medienbericht auch als eine Chance für Europa. Der EU-Astritt Großbritanniens sei zwar eine „harte Zäsur“, aber: Der Zusammenhalt in der EU werde durch den Brexit neu gestärkt, auch, weil nun alle wüssten, was auf dem Spiel stehe, schrieb der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „Saarbrücker Zeitung“.

