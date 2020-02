Altmaier: Auch Tesla kann staatliche Förderung bekommen

Berlin Deutsche Fördergelder für den US-Elektroautohersteller Tesla sind nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier möglich. Tesla müsse dazu bei seiner Ansiedlung in Deutschland aber bestimmte Kriterien erfüllen, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“.

Er habe in seinen Gesprächen mit Tesla-Chef Elon Musk immer darauf hingewiesen, „dass es keine Privilegierung, aber auch keine Diskriminierung gibt“. Tesla will in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide bei Berlin eine Fabrik bauen.