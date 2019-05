Aldi eröffnet erste Filialen in China

Mülheim Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China in der kommenden Woche zwei Pilot-Filialen. Weitere Details hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Nach einem Bericht der „Lebensmittel Zeitung“ hat Aldi in Shanghai schon eine erste Ladenfläche belegt.

