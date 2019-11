„Alan Kurdi“ darf mit 88 Migranten in Italien anlegen

Rom/Tarent Die Besatzung des deutschen Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ mit 88 Migranten an Bord geht davon aus, am Sonntagmorgen den Hafen von Tarent in Süditalien zu erreichen. Das Schiff werde voraussichtlich um 9.00 Uhr ankommen, sagte Sea-Eye-Sprecher Gordon Isler am Samstag.

