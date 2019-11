„Alan Kurdi“ darf mit 88 Migranten in Italien anlegen

Rom Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit 88 Migranten an Bord geht davon aus, am Sonntagmittag den Hafen von Tarent in Süditalien zu erreichen. Das Innenministerium in Rom hatte dem Schiff die Erlaubnis erteilt, dort anzulegen.

