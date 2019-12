„Alan Kurdi“ darf in italienischen Hafen einlaufen

Rom Die 32 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ durften in einem italienischen Hafen an Land. Das Schiff legte im Hafen von Pozzallo im Süden Siziliens an, teilte die Hilfsorganisation Sea-Eye mit.

